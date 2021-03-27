Россиянка отправится в колонию на 12 лет за передачу секретных сведений Украине

Сегодня, 12:39

Ольга Громова

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Россиянка отправится в колонию на 12 лет за передачу секретных сведений Украине

Городской суд приговорил к 12 годам колонии гражданку России Галину Довгополую. Женщина признана виновной в государственной измене в пользу разведки Украины. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на информацию своего источника в силовых структурах.

Россиянка, как установили органы предварительного следствия, а затем и суд, собирала для украинской разведки секретные сведения о Черноморском флоте России.

Суд счел, что ее вина в совершении преступления, которое предусмотрено статьей 275 УК РФ (государственная измена), доказана. Обвинительным приговором органа правосудия женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Отбывать его она будет в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

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