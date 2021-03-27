Военные начали крупные учения на востоке РФ

Восточный военный округ (ВВО) сообщил о проведении масштабных учений на востоке России.

Как передает Интерфакс, в учениях задействовано 12 тыс. военнослужащих из Забайкалья и Приамурья. Они отработают применение группировок войск для обеспечения безопасности восточной части страны.

Учения также помогут повысить уровень подготовки личного состава.

Руководит маневрами командующий войск ВВО Геннадий Жидко. Их проводят на полигонах Забайкалья. В рамках учений запланирован ряд «практических этапов по отработке действий войск в обороне и наступлении». Стоит отметить, что учения запланированы и на ночное время.

В ВВО подчеркнули, что в маневрах задействуют до 3 тыс. единиц вооружения и военной техники. Планируется также привлечение к мероприятиям около 60 самолетов и вертолетов. Также будут использоваться и беспилотники.

Завершатся маневры в ВВО до конца текущей недели.