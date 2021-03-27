Огромные колонны военной техники ВС РФ стягиваются под Ростовом около границы с Украиной

В Ростовскую область, к границе с Украиной, стягивается военная техника. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

Согласно одному из источников, колонна военной техники проследовала через Ростовскую область и остановилась неподалеку от границы. В паблике «Авто Ростов-на-Дону | Регион 61» опубликованы и несколько фотографий.

«Эшелон с техникой российских вооруженных сил был замечен в Ростовской области, близ границы с Украиной», - написал он под снимками бронеавтомобилей «Тигр», а также грузовиков КамАЗ и БТР.

О переброске военной техники в социальной сети ранее сообщали жители Азовского района. Но им не удалось отследить маршрут движения, поэтому куда проследовала колонна они сказать не могут.

Сообщения и фотографии о переброске техники вызвали панику у дончан. Люди небезосновательно предполагают, что техника стягивается к границе в связи с обострением вооруженного конфликта на востоке Украины.

Особенно на фоне того, что ранее появились сообщения о том, что Киев и самопровозглашенные донбасские республики также стягивают технику и вооружение к линии соприкосновения.