Российские врачи потребовали оказать медпомощь Навальному

Свыше двух десятков врачей из Москвы, Петербурга, Краснодара, Таруса, Пскова, Твери, Перми и других городов подписались под открытым обращением во ФСИН в связи с ухудшением здоровья оппозиционного политика и блогера Алексея Навального. Он сейчас находится в исправительной колонии общего режима в городе Покров Владимирской области.

Медики, специалисты разного профиля, потребовали оказать немедленную медицинскую помощь заключенному, в которой он, как следует из заявлений адвокатов, нуждается.

«Мы, врачи разного профиля, бывшие, действующие и будущие, разного вероисповедания и политических взглядов, не можем спокойно наблюдать, как на наших глазах страдает человек и мы не можем оказать ему соответствующую медицинскую помощь», — цитирует текст обращения The Insider.

Судя по официальным заявлениям, врачи предположили, что проблемы со здоровьем у Алексея Навального появились как осложнения после имевшего место в августе минувшего года отравления. Не исключено, что они связаны с развитием заболевания из-за незавершенного периода реабилитации.

«Есть вероятность, что оставление пациента без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей», — пояснили всю серьезность ситуации медики.

Напомним: адвокат Ольга Михайлова посетила своего подзащитного в колонии, после чего сделала заявление о том, что он находится в «плачевном состоянии». Женщина сообщила, что у него ранее долго болела спина, а недавно начала отниматься нога.

В колонии ему никакого лечения не предоставляют, кроме обезболивающего.

О болях сам Навальный так же рассказал посетившим его членам общественной наблюдательной комиссии и попросил их посодействовать в том, чтобы он получал необходимое лечение и уколы.

В ИК-2 Навального перевели 12 марта. Там ему надлежит пробыть 2,5 года.