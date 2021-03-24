19FortyFive: военный флот России «становится гиперзвуковым убийцей»

Военно-морской флот России постепенно превращается в «гиперзвукового убийцу». Такую оценку усилению мощи в статье для издания 19FortyFive дал известный американский военный обозреватель Питер Сичиу.

Специалист напоминает, что в конце 2020 года Россия успешно провела тестовые пуски ракет «Циркон» с фрегатов проекта 22350. Согласно информации, которую приводят открытые источники, они развивают скорость до 9 чисел Маха и запросто способны уничтожить морские и наземные цели, расположенные на удалении более чем тысяча километров.

Серийные поставки этих гиперзвуковых ракет могут начаться на флот уже в следующем, 2022-м, году. Примечательно, что «Цирконы» могут быть приняты на вооружение многими российскими кораблями, поскольку продумана возможность осуществлять запуски через универсальные установки 3С-14.

Нынче в испытаниях «Циркона» Россия задействует головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков». Это, как считает Сичиу, достаточно символично.

Во-первых, это один из передовых кораблей Северфлота. Во-вторых, и это главное, дело еще и в его названии.

«Фрегат получил название в честь адмирала Сергея Горшкова, дважды Героя СССР, который внес большой вклад в укрепление и расширение военно-морских сил Союза во время холодной войны», - пояснил аналитик.