Life: депутат Госдумы устроил дебош на борту самолета и требовал алкоголь

Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», зампред Комитета по финансовому рынку Антон Гетта «отличился» дебошем на борту самолета. Мало того, что он вел себя неподобающим образом, так еще и игнорировал требования надеть маску.

Издание Life узнало о том, что «Аэрофлот» пожаловался на Гетту в Госдуму за дебош, который тот устроил на борту самолета 11 марта, который следовал по маршруту Москва - Казань.

«В ходе полета пассажир Гетта А.А. совместно с другим пассажиром бизнес-класса нарушали правила поведения пассажиров — громко разговаривали, постоянно перемещались по салону, мешали работе каминного экипажа», — сказано в тексте обращения в парламент, скриншот которого опубликовали журналисты.

Борпроводники сделали депутату и его компаньону замечание в устной форме, но в ответ пассажиры заявили, что «сами решат, как им разговаривать».

А дальше, как следует из сообщения , было самое интересное. Депутат и другой пассажир якобы «ежеминутно нажимали кнопки вызова бортпроводника» и требовали новых порций алкогольных напитков. В результате «Аэрофлот» решил прекратить подавать указанным лицам спиртное.

Однако это еще не все претензии авиакомпании. Отмечается, что парламентарий игнорировал требование надеть маску и застегнуть ремень безопасности.

По прилету в Казань буйных пассажиров передали полицейским.