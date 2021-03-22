«Люди стремятся к саморазвитию»: Шугалей о популяризации скейт-бординга в Сыктывкаре

Сегодня, 18:44

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«Люди стремятся к саморазвитию»: Шугалей о популяризации скейт-бординга в Сыктывкаре

В ходе своего визита в Республику Коми глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей принял участие в открытии соревнований в скейт-парке «Клич» в Сыктывкаре. Кроме того, он оказал финансовую помощь клубу в рамках поддержки региональных проектов. 

«Ребята обратились в Фонд с просьбой помочь в развитии клуба. Мы не остались в стороне. Часть выделенных денег пошла на покупку призов- скейтов, которые получили финалисты соревнований. Остальные потратят на стройматериалы для реконструкции трасс», – заявил глава ФЗНЦ в телеграм-канале.

Максим Шугалей встретился с создателями скейт-парка «Клич» в столице Коми. По его словам, вдохновившись включением скейтбординга в программу игр в Токио, ребята рассчитывают, что этот вид спорта станет популярным и в России. 

Ученый отметил, что скейт-бординг сразу полюбился жителям республики, ведь в парке можно кататься не только на скейтах, но и на самокатах и велосипедах круглый год. Создатели клуба надеются, что помощь в популяризации данного вида спорта может оказать ФЗНЦ.   

«Для меня, как для социолога цифры определяют многое, а они показывают, что с момента открытия в 2018 году парк посетили больше 1000 человек. Около 50 здесь занимаются постоянно. И это не только дети, но и активная молодежь от 20 до 30 лет. По-моему, это отличный показатель того, что люди стремятся к саморазвитию», – отметил Максим Шугалей. 

В конце прошлого года командой парка была зарегистрирована «Федерация Скейтбординга Республики Коми». Ее главная задача - не только развитие скейтбординга, но и популяризация здорового образа жизни.  

По мнению президента ФЗНЦ, немаловажным является и тот факт, что появление площадок, подобных скейт-парку «Клич», позволяет отвлечь детей от улицы. 





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