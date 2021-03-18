Комплексы С-500 «Прометей» могут появиться в Крыму

Подразделения противовоздушной обороны на территории полуострова Крым могут быть усилены не только ЗРК С-350, но и новейшими С-500 «Прометей». Об этом в беседе с газетой «Красная звезда» рассказал командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

«Южный военный округ в плане оснащения современными образцами вооружения является приоритетным. По этой причине поступление на вооружение нашей армии ВВС и ПВО новейших комплексов ПВО С-500 и С-350 также может произойти в любой момент в рамках ее дооснащения», — поведал собеседник издания.

Напомним, на текущий момент рубежи полуострова защищены разветвленной ПВО, в том числе С-400 «Триумф».

«Триумфы» размещены по всему периметру региона — в Джанкое и Феодосии, Севастополе и Евпатории. Эти ЗРК прикрыты ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1».

Когда в Крым поступят С-350 «Витязь» и С-500 «Прометей», система ПВО Крыма будет максимально эшелонированной и высокоэффективной.