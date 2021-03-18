Названы виды оружия, которое будет применять Россия в случае атаки на Крым

Названы виды российского вооружения, которые защитят Крым от вероятного противника.

После воссоединения Крыма с Россией, последняя немало внимания уделяет вопросу безопасности этого региона. Сейчас Крым имеет настолько хорошую защиту как военными, так и оружием, что сможет отразить любые атаки, ведь на сегодняшний день нападение на полуостров вполне вероятно.

Так, безопасность Крыма защищают сухопутные войска, имеющие в своем арсенале новейшие танки Т-72Б3 с многоканальной системой управления огнем, тепловизионным прицелом и стволом с улучшенной баллистикой стрельбы. Кроме того, БТР-82А для доставки личного состава до места выполнения боевой задачи и поддержки пехоты огнем, 150-мм самоходная гаубица САУ «Мста-С», РСЗО «Торнадо-Г», противотанковые комплексы 9К123 «Хризантема» и другие современные системы вооружения.

Оборону Севастополя с моря держат передвижные ракетные комплексы 3К60 «Бал» и 3К55 «Бастион-П», вооруженные противокорабельными крылатыми ракетами Х-35 и П-800 «Оникс».

Также ракетный арсенал Крыма имеет легендарный «Объект 100», представляющий собой две подземные ракетные батареи системы П-35Б, базирующие под Севастополем.

На полуострове базируются части ВКС России, в арсенале которых фронтовые бомбардировщики Су-24М2 и штурмовики Су-25СМ, истребители Су-27СМ3 и новые Су-30М2, противолодочный самолет Ил-38Н, ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевые вертолеты Ми-35М «Крокодил», Ми-28Н «Ночной охотник» и многоцелевые Ми-8АМТШ. Кроме того - самолеты-амфибии Бе-12, самолеты Ан-26, вертолеты поиска, спасения и боевые Ка-27/29.

Новейшие российские комплексы С-400 «Триумф» блокируют любое нападение с воздуха. Такое вооружение до сих пор не имеет аналогов в мире. Вместе с ними на защиту неба направлены комплекс ПВО малой дальности «Оса» и комплекс ПВО средней дальности «Бук-М2». Последний в скором времени сменят «Бук-М3».

Кроме прочего, на защите этого региона стоят огнеметные машины БМО-Т, тяжелые огнеметные машины ТОС-1А «Буратино» на шасси танков Т-72, которые успешно показали себя в Сирии.

Надо полагать, с таким оснащением и Крым, и Россия сможет противостоять любой угрозе безопасности республики.