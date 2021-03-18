Названы виды оружия, которое будет применять Россия в случае атаки на Крым

Сегодня, 13:09

0

Image 16+
Названы виды оружия, которое будет применять Россия в случае атаки на Крым

Названы виды российского вооружения, которые защитят Крым от вероятного противника.

После воссоединения Крыма с Россией, последняя немало внимания уделяет вопросу безопасности этого региона. Сейчас Крым имеет настолько хорошую защиту как военными, так и оружием, что сможет отразить любые атаки, ведь на сегодняшний день нападение на полуостров вполне вероятно.

Так, безопасность Крыма защищают сухопутные войска, имеющие в своем арсенале новейшие танки Т-72Б3 с многоканальной системой управления огнем, тепловизионным прицелом и стволом с улучшенной баллистикой стрельбы. Кроме того, БТР-82А для доставки личного состава до места выполнения боевой задачи и поддержки пехоты огнем, 150-мм самоходная гаубица САУ «Мста-С», РСЗО «Торнадо-Г», противотанковые комплексы 9К123 «Хризантема» и другие современные системы вооружения.

Оборону Севастополя с моря держат передвижные ракетные комплексы 3К60 «Бал» и 3К55 «Бастион-П», вооруженные противокорабельными крылатыми ракетами Х-35 и П-800 «Оникс».

Также ракетный арсенал Крыма имеет легендарный «Объект 100», представляющий собой две подземные ракетные батареи системы П-35Б, базирующие под Севастополем.

На полуострове базируются части ВКС России, в арсенале которых фронтовые бомбардировщики Су-24М2 и штурмовики Су-25СМ, истребители Су-27СМ3 и новые Су-30М2, противолодочный самолет Ил-38Н, ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевые вертолеты Ми-35М «Крокодил», Ми-28Н «Ночной охотник» и многоцелевые Ми-8АМТШ. Кроме того - самолеты-амфибии Бе-12, самолеты Ан-26, вертолеты поиска, спасения и боевые Ка-27/29.

Новейшие российские комплексы С-400 «Триумф» блокируют любое нападение с воздуха. Такое вооружение до сих пор не имеет аналогов в мире. Вместе с ними на защиту неба направлены комплекс ПВО малой дальности «Оса» и комплекс ПВО средней дальности «Бук-М2». Последний в скором времени сменят «Бук-М3».

Кроме прочего, на защите этого региона стоят огнеметные машины БМО-Т, тяжелые огнеметные машины ТОС-1А «Буратино» на шасси танков Т-72, которые успешно показали себя в Сирии.

Надо полагать, с таким оснащением и Крым, и Россия сможет противостоять любой угрозе безопасности республики.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Названы виды оружия, которое будет применять Россия в случае атаки на Крым

Сегодня, 13:09

«Новая газета» и «Мемориал» в начале 2000-х перешли на сторону боевиков

18-03-2021, 12:54

В Чувашии 11-летний мальчик упал с 23-го этажа на автомобиль и выжил

18-03-2021, 12:19

Стрелков: РФ не выдаст экс-главу ЛНР Плотницкого Украине

18-03-2021, 08:49

Российскую атомную субмарину «Кашалот» утилизируют за 400 миллионов рублей

17-03-2021, 17:04

Россияне смогут поехать на поезде в Крым со своей машиной

11-03-2021, 19:34

СМИ раскрыли схему создания «Росбалтом» фейков о российских инструкторах в ЦАР

11-03-2021, 18:39

Передвижение военной техники под Ростовом попало на видео

11-03-2021, 15:44

В России сверхзвуковые истребители МиГ-31 начнут охоту за баллистическими ракетами

9-03-2021, 09:49

Мошенники стали использовать упрощенную проверку реквизитов при переводах

8-03-2021, 16:14

Предложившая Путину взять ее замуж девушка рассказала, как изменилась ее жизнь

7-03-2021, 16:29

Украинцы удивились реакции жителей Крыма на российские истребители под Севастополем

5-03-2021, 11:59

Максим Шугалей рассказал о готовности помогать оказавшимся в беде россиянам

4-03-2021, 07:47

Зачем Россия договаривается об отказе от оружия в космосе со странами, у которых такого вооружения не будет никогда

3-03-2021, 19:09

ВМФ РФ получит первую партию автоматизированных систем управления

3-03-2021, 16:59

В РФ может возникнуть дефицит автомобилей из-за нехватки микросхем для автопрома

3-03-2021, 09:54

В ОНФ предлагают отменить техосмотры для оформивших полисы ОСАГО

1-03-2021, 23:29

Минобороны России закупает внедорожники Haval

1-03-2021, 16:59

В РФ может появиться идентификация пользователей по номерам телефонов

26-02-2021, 20:29

Россиян предупредили о звонках мошенников со знакомых номеров

26-02-2021, 10:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров