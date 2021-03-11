«Новая газета» и «Мемориал» в начале 2000-х перешли на сторону боевиков

Сегодня, 12:54

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«Новая газета» и «Мемориал» в начале 2000-х перешли на сторону боевиков
Источник фото: facebook.com - Bassem al-Nuami

Признанная в России иноагентом организация «Мемориал» помогла брату ликвидированного в Сирии террориста подать заявление в СК РФ с призывом возбудить уголовное дело. Об этом поспешила сообщить известная антироссийскими взглядами «Новая газета».

На сайте издания вышел материал о подаче заявления в СК, которое основано на видеозаписи 2017 года, сделанной в Сирии. По мнению журналистов, на видео якобы присутствуют представители некой «ЧВК Вагнера», существование которой не подтверждается.

Подобной деятельностью «Новая» занималась еще в начале 2000-х, когда на Кавказе велась активная борьба с различными бандформированиями. По мнению военного обозревателя, историка Евгения Норина, еще тогда издание выбрало сторону бандитов, сообщает издание "Накануне.RU".

«Новая газета» имела вполне последовательную позицию в вопросе о боевых действиях на Кавказе. Эта позиция сводилась к очень жесткой критике любых действий российской стороны и при этом мягкой апологетике боевиков», – заявил он.

В статьях того периода происходила героизация боевиков, а действия силовых структур критиковались, напомнил военный историк. Руслана Гелаева, казнившего в 1995 году восемь пленников, называли генералом, а противостоящих ему людей – «бандитской группировкой». 

Колумнист «Новой газеты» Юлия Латынина в 2005 году называла боевиков «лучшей частью нации», а противоборствующих им силовиков беспощадно критиковала. Этой же линии издание придерживалось и по теракту в Беслане. 

Не отставал в деятельности по защите боевиков и «Мемориал». Сотрудники организации-иноагента не воспевали заслуги бандитов, но также внесли свой вклад в антироссийскую работу. Военный обозреватель Норин рассказал о принципах работы этой структуры, которые основаны на попытках притянуть за уши любую ситуацию, которую можно было бы выставить против силовиков. 

Цели деятельности «Мемориала» будут более понятны, если учесть источники финансирования антироссийской организации. Бюджет псевдоправозащитной структуры наполняется за счет средств от Фонда Сороса, Европейского Центра защиты прав человека, посольств европейских стран и других заинтересованных в антироссийской деятельности организаций.

«Позиция как "Новой газеты", так и "Мемориала" относительно современных событий в Сирии — это часть вполне четкой общей линии, в рамках которой Россия во всех случаях несет ответственность за любое скверное событие в зоне боевых действий», – объяснил Норин.

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