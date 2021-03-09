Россияне смогут поехать на поезде в Крым со своей машиной

Сегодня, 19:34

Ольга Громова

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Россияне смогут поехать на поезде в Крым со своей машиной

Россияне с 16 марта получат возможность отправиться в Крым на поезде вместе со своей машиной. Об этом сегодня, ссылаясь на информацию компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», сообщила «Российская газета».

В составы дальнего следования «Таврия» (Москва - Симферополь) с средины марта будут включены специальные вагоны-автовозы. Вот на них отдыхающие смогут доставить свои любые машины, мотоциклы, скутеры или другие транспортные средства на полуостров Крым.

«Автовладельцы смогут спокойно наслаждаться путешествием в любом поезде компании, пока автомобиль едет в пункт назначения», — рассказал генеральный директор компании-перевозчика Александр Ганов.

У этой услуги имеется ряд преимуществ по сравнению с тем, чтобы самому за рулем добираться до Крыма. Перевозка авто поможет сэкономить деньги - на топливе и на платных дорогах. Кроме того, не надо будет тратиться на отель в пути.

Но главное, автомобилист избежит износа своей машины и напряжения вследствие длительного нахождения за рулем.

Транспортировка авто до Крыма будет стоить от 35 тысяч рублей, а мотоцикла более чем вдвое дешевле - от 15 тысяч.

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