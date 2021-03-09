СМИ раскрыли схему создания «Росбалтом» фейков о российских инструкторах в ЦАР

Сегодня, 18:39

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СМИ раскрыли схему создания «Росбалтом» фейков о российских инструкторах в ЦАР

«Росбалт» приобрел центральноафриканский Corbeau News для тиражирования фейков о российских инструкторах в ЦАР. 

Источники сообщают, что российское издание «Росбалт» приобрело центральноафриканский портал Corbeau News около двух лет назад. Это было связано с отправкой в ЦАР российских инструкторов, пишет Правда.ру

Очевидно, что для создания негативного информационного шума вокруг присутствия россиян в ЦАР используется простая схема. Для начала в стране «обнаруживают» сотрудников «ЧВК Вагнера», после чего местное СМИ делает на этом фейк, который переводят и публикуют в русскоязычном сегменте. Такими «сенсациями» «Росбалт» занимается уже давно. Однако последний такой вброс может привести портал к судебному разбирательству. 

«Росбалт» сообщил, что 5 марта в центральноафриканском городе Бамбари правительственные силы и их союзники из России якобы без суда расправились над четырьмя мужчинами. Никаких официальных подтверждений этой информации нет. Перечисленные граждане числятся пропавшими без вести, их тела не были обнаружены. 

Министр связи и официальный представитель правительства ЦАР Максим Анж Казаги отметил, что подобные обвинения требуют основательных доказательств. Некоторые СМИ пытаются дискредитировать деятельность правительственной армии (FACA) и подорвать ее работу по освобождению от боевиков населенных пунктов страны. Именно таким изданием и является Corbeau News, заблокированный в ЦАР за тиражирование фейков, которые впоследствии были опубликованы «Росбалтом». 

Фейк о «казни» мирных жителей возмутил Содружество офицеров за международную безопасность (организации, представляющей российских инструкторов в ЦАР). Официальный представитель СОМБ на своей странице в Facebook сообщил, что юристы организации готовят иск в суд из-за публикации «Росбалтом» недостоверных сведений.  

«Любые заявления, подобные сделанному сегодня на «Росбалте», будут жестко пресекаться. В настоящий момент юридическая служба Содружества офицеров за международную безопасность занимается тем, чтобы привлечь информационное агентство «Росбалт» к ответственности путем подачи иска в суд за распространение недостоверных материалов портала Corbeau News», — сообщается в заявлении Иванова.


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