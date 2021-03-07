В России сверхзвуковые истребители МиГ-31 начнут охоту за баллистическими ракетами

Российские сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 начнут отрабатывать операции по перехвату боеголовок. В Минобороны РФ указали, что такие учения будут проходить на регулярной основе, хотя и введены в качестве эксперимента, передает «Известия».

Боевые двухместные всепогодные истребители 4 поколения начнут охоту за баллистическими ракетами — данная стратегия входит в программу по модернизации военной техники. Первые экспериментальные тестирования по перехвату условных баллистических ракет прошли в 2020 году, и российские МиГи доказали свою эффективность в ликвидации боеголовок. Вследствие успешных испытаний было решено включить подобную практику на постоянной основе в лётную программу.

«Эти самолеты могут действовать на больших высотах, поэтому они способны эффективно бороться с баллистическими ракетами. На основе успешно проведенных испытаний, операции по перехвату боеголовок решили включить в основную стратегию», - сообщил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Первыми продемонстрировать маневры по перехвату боеголовок смогли экипажи МиГ-31 Центрального военного округа — лётчики эффективно отразили нападение условных самолётов-налётчиков, а после отработали применение ракет по сверхзвуковым целям в Астраханской области. Известно, что российские инженеры продолжают разрабатывать специальные боевые снаряды, которые можно будет использовать на истребителях МиГ-31 для перехвата ракет противника.