Мошенники стали использовать упрощенную проверку реквизитов при переводах

Сегодня, 16:14

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Мошенники стали использовать упрощенную проверку реквизитов при переводах

Упрощенная система проверки получателей стала излюбленным методом кражи киберпреступников. Согласно исследованию Центробанка, именно таким способом мошенники смогли вывести несколько десятков миллионов рублей при совершении пользователем платежа, информирует «Фонтанка.Ру».

Новый способ мошенничества эксперты Центробанка смогли выявить после того, как к петербургскому производителю железнодорожных сидений поступил ряд жалоб и претензий. Оказалось, мошенники нашли уязвимость в регламенте обслуживания клиентов банков — если пользователь осуществляет денежный перевод на сумму до 10 миллионов рублей, то проверяется только название компании и ИНН, а вот город регистрации организации систему не интересует. 

Преступники зарегистрировали идентичную компанию в Екатеринбурге, и при заключении договоров поставки указывали реквизиты оригинальной компании в Санкт-Петербурге и идентичное название организации — однако добавляли свой ИНН. Из-за того, что при осуществлении платежа система не проверяла сопоставимость названия организации, ИНН и города регистрации компании, то все платежи, которые пользователи делали для Петербургской компании железнодорожных сидений, уходили в фальшивую екатеринбургскую контору.

После того, как было обнаружено хищение, организатор мошеннической группировки запустил процесс ликвидации компании. На данный момент продолжается обсуждение о возможности возбуждения уголовного дела по данному факту — при этом до сих пор покупатели остаются без необходимого товара.

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