Предложившая Путину взять ее замуж девушка рассказала, как изменилась ее жизнь

Юлия Шилова, жительница города невест Иваново, рассказала, как изменилась ее жизнь после того, как она предложила президенту России Владимиру Путину взять ее замуж.

Предложение российскому лидеру 28-летняя девушка сделала в прошлом году, когда глава государства прибыл с рабочей поездкой в Иваново. Шилова передала Путину две своих фотографии, краткую информацию о себе и указала свой номер телефона.

СМИ, узнав об этом, поспешили сообщить о предложении Юлии взять ее замуж. Сам президент позднее прокомментировал, что после подобного поступка она станет известной на всю страну.

Девушка и вправду прославилась. Но с Владимиром Путиным так и не встретилась.

«Он, к сожалению, мне не перезвонил», — приводит ее слова РИА Новости.

После предложения президенту у Юлии Шиловой появилось много поклонников, но пока никто из них ее сердце покорить не смог. Жительница Иваново давно восхищается Путиным -