Максим Шугалей рассказал о готовности помогать оказавшимся в беде россиянам

Новый глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей дал большое интервью во время командировки в Республику Коми. Социолог рассказал о том, как он провел 18 месяцев в ливийском плену, чего хотел, о чем думал и чего боялся.

Фонд существует для того, чтобы защищать права российских граждан во многих горячих точках мира. Шугалей как никто другой знает, что такое оказаться совершенно беззащитным в чужой стране. Полтора года социолог Максим Шугалей вместе со своим переводчиком находился в тюрьме «Митига» на окраине столичного города Триполи. А после долгожданного освобождения его целью стала помощь другим россиянам, попавшим в подобную ситуацию. «Я выжил и буду бороться за других», - сказал он в передаче «Детали. Откровенное». Также в интервью Елене Красильниковой он поделился, как изменилось его восприятие мира после освобождения.

«Я не герой, я попал в эту ситуацию, и если людям нужен герой, они его сделают. Наверно, есть востребованность сейчас у нас в обществе. Что такое герой, мне сложно судить, я пытался выжить, пытался вернуться домой», - говорит глава ФЗНЦ.

Пережить последствия многомесячного заключения Шугалею помогла поддержка близких. Как говорит сам социолог, он пытается наверстать упущенное время, общаясь с семьей и близкими людьми. Они помогают ему восстанавливаться. Но как и любой человек, переживший ужасные события, он хочет их поскорее стереть из памяти.

Помимо невыносимых условий, в тюрьме Максима не раз настигало отчаяние. И тогда он думал, что не сможет больше пообщаться с десятилетним сыном.

«Были периоды отчаяния, но я верил, что смогу вернуться, за исключением первых месяцев, они были напряженными, речь шла о выживании. Я больше всего боялся, что когда я уже вернусь, понятно, что дети растут быстро, у них все происходит быстрее, и потеряется коммуникация, потеряется связь из-за того, что сын сильно повзрослеет. Я очень переживал… когда я уезжал в Ливию, я его отвел в первый класс, а когда приехал, он в третьем был уже», - вспоминает Шугалей.

После всего пережитого социолог понял, что не стоит размениваться на мелочи. И тогда он решил помогать соотечественникам, попавшим в беду за границей. Работа в ФЗНЦ – своеобразная реабилитация.

«Я буду помогать своим соотечественникам, которые оказались в чужой стране, словно, в капкане. Буду бороться за каждого, кто находится в нечеловеческих условиях и ждет помощи от своего государства. Ведь я, как никто, понимаю этих людей», - делится социолог.

Напомним, 2 марта в социальной сети Facebook Максим Шугалей дал комментарий по поводу обвинений ФБР в адрес Евгения Пригожина.