ВМФ РФ получит первую партию автоматизированных систем управления

Сегодня, 16:59

Ольга Громова

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ВМФ РФ получит первую партию автоматизированных систем управления

На вооружение Военно-морского флота РФ поступит автоматизированная система управления, которая будет подключена к сетям-координаторам. Благодаря такому оборудованию можно будет создавать сплошные поражения площадью сотни и тысячи километров.

По данным газеты «Известия», которая ссылается на собственные источники в Министерстве обороны, первая партия должна поступить в ближайшее время. Новая система управления позволит самолетам, вертолетам, а также беспилотным летательным аппаратам не только передавать в режиме реального времени координаты и параметры целей, но и получать данные от кораблей, подлодок и наземных систем наблюдений.

Военный эксперт Виктор Мураховский в своем комментарии корреспондентам газеты, говорит о том, что новая информационная система значительно улучшит работу разведывательно-ударных контуров. По его словам, у головок самонаведения ракет имеются ограничения по дальности и по углу, в котором они способны распознать тот или иной объект.

«Просто выстрелить в море в сторону цели — бессмысленная трата дорогостоящего оружия. Имеются определенные требования по выдаче целеуказания для наведения боеприпасов на корабельные группы и отдельные корабли. Также стоит принимать во внимание, что они не стоят на месте. Типовое соединение преодолевает за час десятки километров. Поэтому на командном пункте должна быть актуальная информация, позволяющая вывести в район цели ударные средства поражения», — пояснил Мураховский.

Газета рассказала, что кроме этой новинки на вооружение морской авиации вскоре должны поступить гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон» - они также смогут синхронизировать работу с новой системой.

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