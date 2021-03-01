Зачем Россия договаривается об отказе от оружия в космосе со странами, у которых такого вооружения не будет никогда

Сегодня, 19:09

Ольга Громова

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Зачем Россия договаривается об отказе от оружия в космосе со странами, у которых такого вооружения не будет никогда

На минувшей неделе РФ подписала совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе со Сьерра-Леоне. А до этого еще с 24 государствами. У большинства из этих стран подобного вооружения нет и даже не предвидится не только в ближайшей, но и далекой перспективе. Зачем России это надо?

Действуя таким, как выдается, довольно странным образом, Москва пытается заручиться дополнительным аргументом на площадке ООН, где она в течение многих лет ведет усиленную борьбу за предотвращение гонки вооружений в космосе, пишет «Коммерсант». Подписи Того, Сьерра-Леоне и других так называемых некосмических стран помогут ей гораздо эффективнее продвигать свои инициативы по недопущению милитаризации космоса.

И чем больше стран подпишутся под такими заявлениями, тем более убедительными будут выглядеть ее аргументы.

«Совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе — это форма выражения политической воли, приверженности идее предотвращения гонки вооружений в космосе. Каждое суверенное государство имеет право эту волю выразить даже в отсутствие масштабной космической программы»,— объяснил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат в подобных заявлениях усмотрел аналогию с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

На текущий момент подобного рода заявления по неразмещению первыми оружия в космосе можно рассматривать как единственную меру транспарентности и доверия в этой области.

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