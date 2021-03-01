В РФ может возникнуть дефицит автомобилей из-за нехватки микросхем для автопрома

Сегодня, 09:54

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В РФ может возникнуть дефицит автомобилей из-за нехватки микросхем для автопрома

Массовая нехватка микросхем сразу у нескольких крупных мировых автоконцернов может негативно повлиять на российский автомобильный рынок. Дефицит автомобилей грозит стать серьезной проблемой для отечественных поставщиков, поскольку производство авто заморозится из-за малого количества микросхем, передает «Коммерсантъ».

Российский автопром уже испытывает на себе влияние дефицита микросхем — если ранее о такой проблеме сообщали крупные мировые автоконцерны, то теперь проблема добралась и до России.  Мировые производители чипов Infineon, STM, Maxim, Texas публично объявили о невозможности исполнения ранее принятых заказов из-за недостаточного количества производственных мощностей — причем данная ситуация может продлиться вплоть до 9 месяцев. Основной причиной такого искусственного дефицита производители называют логистические проблемы из-за ограниченного количества авиарейсов, что стало следствием карантинных ограничений.

Известно, что российские чипы, которые могли бы использоваться для производства авто, не имеют нужных сертификатов и необходимых производственных мощностей. Глава комитета АЕБ по автокомпонентам Алексей Беляев прокомментировал, что для конкуренции с мировыми производителями микросхем, России нужно ежегодно выпускать около миллиона единиц чипов, иначе разница в объемах на порядок даст цену выше на десятки процентов.

«Дефицит чипов добрался и до российского автопрома, и он будет сохраняться минимум 5-6 месяцев. Весной прошлого года автоконцерны сократили заказы из-за пандемии, а сейчас отрасль оказалась не готова к возобновлению производства», - добавил Алексей Беляев.

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