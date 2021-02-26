В ОНФ предлагают отменить техосмотры для оформивших полисы ОСАГО

Вчера, 23:29

Ольга Громова

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В ОНФ предлагают отменить техосмотры для оформивших полисы ОСАГО

Российские автомобилисты обрадовались постановлению Кабмина продлить действие диагностических карт до первого октября нынешнего года. Однако в экспертном сообществе напомнили: проблема не решилась, она была лишь отсрочена во времени.

Решением, по мнению специалистов, могла бы стать отмена требования о прохождении техосмотра при оформлении полисов ОСАГО.

Петр Шкуматов, председатель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», уверен, что следует менять подход. На сегодня ТО - это только дополнительные финансовые трудности для водителей да пустая трата времени. Введение новых правил техосмотра может еще больше поспособствовать коррупционным действиям.

По мнению эксперта, было бы правильным, если бы процедура ТО для водителей легковых авто являлась добровольной.

Владельцам авто следует предоставить право выбора: заплатить некий повышающий коэффициент за полис ОСАГО либо пройти совмещенный с техобслуживанием ТО.

В первом случае страховщики будут определять, несет ли авто какие-то риски, и, отталкиваясь от этого, будет назначен тариф в рамках действующей системы тарификации ОСАГО.

«Риск ДТП по причине неисправности следует переложить на страховые компании, которые будут определять справедливый тариф для транспортных средств в разном техническом состоянии. Если состояние ТС идеальное, то автомобилист всегда сможет пройти ТО и доказать страховкой, что у него с автомобилем все в порядке, и получить скидку на полис», - приводит слова Петра Шкуматова НИА САМ.

Это было бы разумным, а сегодня приходится наблюдать, что операторы ТО взяли за основу принцип «нет исправных автомобилей, есть не прошедшие техосмотр». При этом автомобилисты не могут даже пожаловаться на таких работников, которые находят несуществующие неисправности и «гоняют» их раз за разом это устранять.

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