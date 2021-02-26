Минобороны России закупает внедорожники Haval

Сегодня, 16:59

Ольга Громова

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Минобороны России закупает внедорожники Haval

Министерство обороны России закупает внедорожники китайского бренда Haval. Об этом сообщает издание «Тульские новости», ссылаясь на информацию Телеграм-канала «Автовоз».

Подчеркивается, что речь идет о госзакупках, но их сумма разглашению не подлежит.

Китайский бренд стал победителем тендера на поставку внедорожников. Контракт, который он заполучил, длительный. Предполагается, что Haval будет основным штабным автомобилем.

Издание считает, что контракт был заключен потому, что на территории Тульской области налажено производство этих авто - кстати, единственное в мире, располагающееся за пределами Поднебесной.

В тендерной документации о Haval упоминания нет. Журналисты предположили, что бренд принял участие в конкурсе под названием «Закупка легковых автомобилей для обеспечения государственных нужд». 

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