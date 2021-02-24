Россиян предупредили о звонках мошенников со знакомых номеров

Сегодня, 10:44

Ольга Громова

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Россиян предупредили о звонках мошенников со знакомых номеров

Зная, насколько распространено в стране телефонное мошенничество, многие россияне просто не снимают трубку, если поступает звонок с неизвестного номера. Аферисты об этом прекрасно осведомлены, поэтому и пытаются замаскировать свой звонок под номер телефона, который человеку очень хорошо знаком и не вызовет подозрения. Об этом предупредил завкафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

Он пояснил, что технически это очень легко сделать. В сети в совершенно свободном доступе можно найти множество программ и сервисов, которые позволяют это сделать. В ряде случаев маскировка номера входит в перечень стандартного набора услуг при совершении звонков посредством сети Интернет.

Для того, чтобы узнать, под какой номер телефона себя замаскировать, мошеннику надо лишь получить доступ к списку контактов своей потенциальной жертвы.

«Есть несколько приложений, которые предлагают разные способы представления входящего звонка и могут показать, как вы записаны в телефонной книге другого абонента — для этого нужно обоим зарегистрироваться в этом приложении и дать права доступа к контактам. А потом к списку ваших контактов вполне может обратиться и тот, кому бы вы совершенно не хотели предоставлять такой доступ», - пояснил эксперт в беседе с «Прайм».

Полностью уберечь себя от таких звонков можно, лишь полностью отказавшись от телефона. Но в современной жизни это невозможно, поэтому следует осознавать риски и совершать действия, которые их снижают. 

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