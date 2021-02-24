Пригожин в суде намерен научить Соболь следовать закону РФ

Сегодня, 07:49

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Пригожин в суде намерен научить Соболь следовать закону РФ
Предприниматель Евгений Пригожин

Любовь Соболь не пришла на второе заседание суда по иску предпринимателя Евгения Пригожина. Как сообщили в «Конкорде», разбирательство по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации прошло 25 февраля в Симоновском районном суде. Петербургский предприниматель намерен добиться наказания Соболь за оскорбления в Сети.

Так как юрист ФБК не явилась на заседание, суд был перенесён на 6 апреля. В компании «Конкорд» уточнили, что свежие публикации Соболь отслеживаются на наличие недостоверной информации, а также сведений, бросающих тень на репутацию Евгения Пригожина.


В «Конкорде» также подчеркнули, что политические взгляды ответчиков не имеют никакого отношения к искам Пригожина. Бизнесмен через суд намерен добиться того, чтобы ответчики впредь соблюдали российское законодательство.

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