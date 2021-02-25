В РФ может появиться идентификация пользователей по номерам телефонов

Вчера, 20:29

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В РФ может появиться идентификация пользователей по номерам телефонов

Интернет-пользователей в России планируют определять по номерам телефонов — данный заказ инициировала Россвязь. Если будет внедрен подобный протокол, это потенциально грозит тотальным контролем, поскольку будет возможна идентификация интернет-сервисов и виртуальной телефонии с помощью системы сопоставления телефонного номера и доменного имени, передает «Коммерсантъ».

Согласно информации портала госзакупок, для внедрения подобной технологии в России понадобится около 32,7 миллионов рублей — тендер выиграл подконтрольный Россвязи ЦНИИС. Компания должна подготовить соответствующие стратегии по изменениям в законодательстве, что поможет внедрить новые технологии. Известно, что протокол ENUM уже используют некоторые мобильные операторы в России для оказания услуги звонков по интернет-протоколу, но массового распространения в стране данная технология пока не имеет.

Директор центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Сергей Андронов прокомментировал, что для внедрения новой системы идентификации пользователей по номерам телефонов понадобится от 5 до 10 лет.

«Есть и минус этой системы - российский сегмент интернета окажется оторван от мировой сети, потому что глобальные компании использовать только телефонные номера для идентификации клиентов не планируют. Большинство зарубежных компаний используют идентификацию по устройству или электронной генерации кода, что является более оптимальным», - отметил Андронов.

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