Группу Дятлова на перевале убила американская фотобомба: данные архивов США

Сегодня, 05:29

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Группу Дятлова на перевале убила американская фотобомба: данные архивов США

Российский специалист Андрей Шепелев заявил о новой гипотезе касательно гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Напомним, что в 1959 году российские студенты отправились в горы Урала, однако в последствии вся группа людей умерла при загадочных обстоятельствах. По сей день секрет их гибели не раскрыт, а ученые всего мира ломают головы в догадках, выдвигая все новые гипотезы.
Одним из «свежих» предположений о смерти туристов стало заявление российского исследователя, который долгое время занимался рассекречиванием документов американской разведки.
Так, Шепелев считает, что молодые люди могли погибнуть в следствие фотоосветительных бомб, которые были сброшены американскими самолетами. Такие снаряды применялись и во время Второй мировой войны Германией, а США использовали их в Корейской войне.
На страницах засекреченных зарубежных источников эксперт выяснил, что фотобомбы в 1951 и 1953 годах сбрасывались над Владивостоком. При помощи их США пытались выяснить расположение базы межконтинентальных баллистических ракет СССР. Позже американцы предположили, что таковые могут находиться в городах Урала.
По словам Шепелева, американские пилоты для того, чтобы отыскать базу, сбросили фотобомбу M120 мощностью 150 фунтов, которая взорвалась на высоте около 800 метров над уровнем моря недалеко от горного склона, где находилась в тот момент туристическая группа.
Эксперт добавил, что молодые люди выбежали из палатки из-за яркой вспышки в 3 млрд кандел.

«После этого группа растянулась в движении вниз по склону, а рядом с конечной точкой их пребывания их настиг второй удар фотобомбы», - рассказывает Шепелев

В результате туристы получили травмы из-за которых скончались. Кроме того, исследователь отметил, что на месте нахождения тел погибших были следы взрыва: обожженные деревья, сломанные ветки и оплавленный снег.

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