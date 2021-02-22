"Проект" Баданина был создан нежелательным в РФ фондом NED

Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило расследование , раскрывающее связи создателя издания «Проект» Романа Баданина со спецслужбами США.

Роман Баданин сменил несколько российских либеральных изданий, ни в одном из них он не смог надолго удержаться, после чего в 2017 году был приглашен пройти обучение в американском Стэнфорде. Стэнфорд – не простой американский вуз, он имеет давние установившиеся связи с американскими спецслужбами и Пентагоном, финансирующими многие программы университета. ЦРУ и АНБ охотно берут к себе на работу выпускников Стэнфорда.

Например, свой грант на разработку ядра Google один из основателей IT-гиганта Сергей Брин получил в Стэнфордском университете по программе ЦРУ MDDS. Другими словами, спецслужбы США полностью контролируют данный американский вуз.

Именно в этот университет Роман Баданин не просто был приглашен для прохождения обучения, но и по информации ФАН, получал повышенную стипендию в размере 95 тыс. долларов. Это при том, что средняя стипендия в Стэнфорде составляет 70 тыс. долларов.

«Наконец, Баданин показал, что у него высокий заработок по сравнению с другими в данной сфере. Мистер Баданин получил стипендию Найта в размере 95 000 долларов от Стэнфордского университета на 2017-2018 год, чтобы продолжить свою работу в журналистике. Средняя стипендия других лиц, занимающихся той же или аналогичной деятельностью, составляет 69 638 долларов, что значительно ниже суммы, получаемой Баданиным».

Вероятно, что простому журналисту такие деньги никто платить не будет. Значит, Баданин мог стать объектом разработки американских спецслужб еще задолго до своего приезда на учебу в Стэнфордский университет.

После завершения курса обучения, в 2018 году Баданин возвращается в Россию и создает интернет-издание «Проект.медиа», которое, по его словам, будет заниматься расследовательской деятельностью. Разработкой данного проекта, согласно информации ФАН, занимались спецслужбы США и Фонд Сороса.

Основным партнером «Проекта» становится американское издание The Daily Beast, с которым они выпускают совместные материалы. Главным редактором The Daily Beast является Джон Авлон, тоже выпускник Стэнфорда, имеющий обширные связи в высшем политическом обществе США. Авалон сам признавался, что основным источником публикуемых его изданием сведения являются спецслужбы. Таким образом, установив контакт с коллегой по Стэнфордскому университету, Баданин получил прямой информационный канал с ЦРУ и АНБ.

Финансирование же «Проекта» осуществлялось через другой канал - «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED). Данная организация была создана Конгрессом США, и ее основной функцией стало прикрытие прямого финансирования ЦРУ различных НКО.

Это подтверждал президент NED Карл Гершман: «Одной из причин создания фонда является тот факт, что для демократических кругов по всему миру получение финансовых средств напрямую от ЦРУ нежелательно. Это вносит существенные осложнения в работу».

На ежегодное финансирование «Национального фонда в поддержку демократии» Конгресс США выделяет 100 млн долларов.

«Вступление. Поздравляем! Совет директоров фонда одобрил финансирование вашего предложения. Сотрудники фонда с нетерпением ждут возможности помочь вам достичь целей, поставленных вашей организацией. Хотя фонд и является частной, некоммерческой организацией и управляется советом директоров, большая часть средств предоставляется Конгрессом США. Вследствие этого фонд разработал процедуры, которые помогают следить за тем, чтобы и фонд, и получатель следовали требованиям, касающимся трат средств Правительства США, и за тем, чтобы оговоренные средства были потрачены в соответствии с планом и передовой практикой. Данное пошаговое руководство предоставит вам инструкции по тому, что вам нужно делать, когда и как. Руководство также включает ответы на часто задаваемые вопросы, примеры форм, используемых фондом, и прочие полезные для вас материалы».

По сути NED является инструментом ЦРУ для проведения операций за рубежом. Подчас фонд подменяет собой работу американских спецслужб.

Это подтверждают документы, обнародованные WikiLeaks , из которых следует, что по указанию ЦРУ NED через гранты финансировал оппозиционное движение «Национальный фонд в поддержку демократии», выступающее против законно избранного президента Даниэля Ортеги.

Аналогичным образом фонд пытался действовать и в России, но в 2015 году но основе анализа деятельности данной организации Генпрокуратура РФ признала NED нежелательной организацией.

Роман Баданин должен был отдавать себе полный отчет, что получает финансирование и напрямую сотрудничает со структурами Конгресса США и американских спецслужб. В распоряжении ФАН имеются материалы, из которых следует, что издание Баданина «Проект.медиа» полностью управляется его американскими кураторами.

По мнению ФАН, данная структура была создана исключительно в качестве площадки для вброса в российское информационное пространство фейковой информации под видом «расследований», для дестабилизации обстановки в РФ. Ничего общего с журналистикой или расследовательской деятельностью «Проект» не имеет. Он лишь выполняет задачи, определённые Конгрессом США и ЦРУ, реализуемые при помощи «Национального фонда в поддержку демократии» - NED.