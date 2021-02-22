В Роспотребнадзоре не исключили новых вспышек птичьего гриппа в РФ

Сегодня, 11:09

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В Роспотребнадзоре не исключили новых вспышек птичьего гриппа в РФ

Представители Роспотребнадзора сообщили о вероятности возникновения новых вспышек птичьего гриппа H5N8 в России. Не исключена и передача этого вируса не только от животных человеку, но и от человека к человеку — в этом случае прогнозируемая летальность составит 60%.

В Роспотребнадзоре указали, что российские ученые продолжают активно изучать свойства патогена птичьего гриппа, чтобы создать наработки для быстрого выпуска вакцин в случае массового инфицирования. В 2021 году было зафиксировано уже несколько очагов гриппа среди диких и домашних птиц в большинстве стран Европы и РФ, причем в России птичий грипп впервые «преодолел межвидовой барьер» и заразил человека.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала, что в России выявлен первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа А H5N8, который выявил научный центр «Вектор».

«На сегодняшний день этот вирус от человека к человеку не передается, но скорее всего это вопрос времени. Насколько быстро последующие мутации позволят преодолеть и этот барьер, еще предстоит выяснить», - прокомментировала Анна Попова.

Она отметила, что данные об обнаруженной межвидовой передаче инфекции птичьего гриппа уже переданы в ВОЗ, и данную информацию начали обрабатывать ученые Всемирной организации здравоохранения. Согласно данным Международного эпизоотического бюро, в 2020 году во всём мире было зафиксировано 1,5 тыс. очагов высокопатогенного птичьего гриппа на территории 41 страны — среди них 75% пришлось на страны Европы. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о необходимых мерах профилактики птичьего гриппа – не допускать соприкосновения сырого мяса с готовыми к употреблению продуктами питания, не есть сырые яйца и недоготовленное мясо, дезинфицировать рабочие поверхности с применением мыла и мыть с мылом руки после разделывания курицы.

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