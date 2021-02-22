Корреспондент Коц: Если мы будем оглядываться на недовольство американцев, мы будем страной 4-5 мира

Сегодня, 01:04

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Корреспондент Коц: Если мы будем оглядываться на недовольство американцев, мы будем страной 4-5 мира
Военный корреспондент Александр Коц

Военный корреспондент Александр Коц оценил боеготовность российской армии на оценку «4» по 5-ти балльной шкале, и указал, что если «идти на поводу у США, то РФ быстро станет страной 4-5 мира». Аналитик прокомментировал, что Запад по-прежнему против производства Россией зенитной ракетной системы С-400, и своими санкциями попытается воспрепятствовать наращиванию РФ военной мощности. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Военный журналист Александр Коц отметил, что ранее Россия уже шла на поводу у США — когда не смогла поставить Ирану ЗРК С-300 из-за недовольство Америки.

«Тогда американцы были против, и мы пошли у них на поводу. Но если мы и впредь будем учитывать недовольство США, то мы будем страной не третьего мира, а четвертого, пятого. В этом смысле нам стоит поучиться у Эрдогана — несмотря на возмущения и угрозы Вашингтона, президент Турции спокойно купил С-400, чем показал свою готовность стать глобальным мировым лидером», - прокомментировал Александр Коц.

Также журналист добавил, что отношение к Турции и России у США кардинально различные, хотя Турция активно идет против НАТО.

«Несмотря на это, против Турции почему-то не вводятся такие серьезные санкции, как это делается в отношении России, когда Россия делает то, что не нравится Соединенным Штатам», -добавил корреспондент.

Также Коц напомнил, что Россия не ведет внешнюю политику, которая основывалась бы на вмешательстве во внутренние дела другого государства, хотя на фоне постоянных провокаций США, такую позицию можно было бы и пересмотреть.

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