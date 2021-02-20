Эксперт рассказал, зачем «Калашников» напомнил о новых дронах-камикадзе

Сегодня, 18:39

Анна Лисова

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Эксперт рассказал, зачем «Калашников» напомнил о новых дронах-камикадзе

Россия сможет заработать неплохо на поставках в другие страны дронов-камикадзе. Об этом заявил военный обозреватель ИА Красная Весна Владимир Переборенко.

Барражирующие боеприпасы, отметил он, будут пользоваться довольно большим спросом. Интерес к дронам вырос после военных действий в Нагорном Карабахе. Поэтому российским предприятиям выгодно сконцентрироваться на их изготовлении, чтобы заработать на экспорте. 

Такого же мнения, похоже, придерживается и руководство концерна «Калашников». Его специалисты уже начали разработку дронов и сейчас им необходимо довести их до совершенства, чтобы успешно конкурировать с другими аналогами. 

На выставке IDEX-2021 представители «Калашникова» заявили, что до конца года могут завершить испытания барражирующих боеприпасов KYB и перейдут к их сборке на экспорт. 

В России, отмечает эксперт, такое вооружение вряд ли найдет широкое применение. При формировании военного резерва страны, учитывается множество аспектов. Система обороны РФ выстроена на борьбу с равносильным врагом. И в противостоянии с равным по силе соперником России понадобится слишком много дронов. Поэтому эффективнее развивать друге виды вооружения. 

Высокая стоимость дронов и сложность в их применении делает их специфическим вооружением, которое может быть эффективным лишь при определенных условиях. Барражирующие боеприпасы могут оказаться полезными при уничтожении важных штучных целей. Для этих целей в российской армии сформированы специальные подразделения. 

Барражирующие боеприпасы, скорее всего, будут использоваться в локальных конфликтах, против противников с низким уровнем армии, а также в ситуациях, когда невозможно массировано применять обычное оружие. 

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