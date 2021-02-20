В РФ ответили на подозрения ЦРУ в причастности к морозам в Техасе

В России полностью отвергли выдвинутые ЦРУ подозрения в так называемой «климатической атаке». Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что к аномальным морозам наша страна не может быть причастна, поскольку у человечества пока нет инструментов, благодаря которым можно было бы менять и контролировать климат.

16 февраля профессор Алан Робок из Университета Ратгерса в Нью-Джерси рассказал Daily Mail, что к нему за помощью обратились аналитики Центрального разведывательного управления. Спецслужба жаждала получить ответ на вопрос, могут ли за крепкими морозами, снежными бурями и наводнениями стоять страны из числа недружественных и откровенно враждебных Америке. Также специалисты осведомились, смогут ли узнать другие государства, если вдруг США «будут контролировать чей-то климат».

Александр Лосев рассказал, что средний ураган по мощности может быть сопоставим с 250 мегатоннами в тротиловом эквиваленте.

«А для перемещения миллиардов тонн воздушных и океанических масс необходимо энергии больше, чем весь ядерный боезапас России и чем вся тепловая и электрическая энергия, вырабатываемая нашими электростанциями», — приводит его слова «Комсомолка».

Он более чем уверен, что резкое похолодание в США и Европе могло быть спровоцировано эффектом Ла-Нинья.

Восточные пассаты осенью минувшего года теплые воды от побережья Латинской Америки отогнали в сторону Австралии и Индонезии. Как следствие - из глубин океана на поверхность поднялись чрезвычайно холодные воды.

«Огромное пространство Тихого океана клином, до Индонезии, стало холодным. Началось понижение температуры во всем мире», — популярно пояснил Лосев.

Напомним, в США и ряде других штатов случился ледовый «коллапс». Температура опускалась почти до 20 градусов ниже нуля, вследствие чего многие американцы остались без электроснабжения и тепла.