Правозащитники рассказали, где страшнее всего служить в армии

Правозащитники, которые специализируются на военной сфере, в интервью агентству URA.RU рассказали, где страшнее всего служить в армии.

Ситуацию в Восточном военном округе член общественной организации «Комитет-совет солдатских матерей» Ксения Феткуллина и глава правления «Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области» Марина Лебедева назвали гораздо более сложной, нежели в других округах.

По их словам, больше всего проблем в армии на Дальнем Востоке. Здесь срабатывает принцип: чем дальше от Москвы, тем меньше контроля.

По словам Феткуллиной, там есть части, где может случиться все, что угодно.

«Ребят туда как в последний путь провожаем. Местные бандиты нередко собирают дань со служащих. Дедовщина тоже на месте», — поведала она.

Марина Лебедева добавила, что там также наблюдаются проблемы с отоплением и водой. Причем страдают от них не только солдаты-срочники, но и офицеры, а также те, кто служит по контракту.

«Мы приезжали туда год назад — с пятилитровыми баллонами в туалет ходят», - рассказала она.

Агентство направило письменные запросы в пресс-службы Минобороны, Восточного военного округа и Военной прокуратуры с просьбой прокомментировать рассказы правозащитников, но, как отмечается, ответа пока не поступило.