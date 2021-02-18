«Ростех» раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160

Сегодня, 12:09

Ольга Громова

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«Ростех» раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
Стратегический ракетоносец Ту-160

Стратегические ракетоносцы Ту-160 в мире называют «Белыми лебедями», так как они по форме немного напоминают грациозную посадку величавых птиц. Да и окрас у самолетов идентичный. Но выбор цвета совершенно не обусловлен данью прекрасному - это, скорее, необходимость.

«Ростех» на своем сайте раскрыл секрет белого «оперения» Ту-160. В корпорации напомнили, что ракетоносцы Ту-160 могут нести на себе ядерное оружие. В случае его применения тепловая энергия взрыва будет огромнейшей. А белое покрытие самолета - отражающее. Поэтому выбор цвета в данном случае стоит воспринимать как способ защиты экипажа.

В «Ростехе» подчеркнули важность и ценность каждого такого самолета. Отмечается, что у каждого ракетоносца имеется собственное имя - один из них, к примеру, называется «Ильей Муромцем». Второго кличут «Валерием Чкаловым».

Многие Ту-160 получили имена конструкторов и летчиков, что, собственно, неудивительно.

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