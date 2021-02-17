Минобороны России начало испытания неизвестных типов ракет с дальностью полета 750 км

Ракеты неизвестных типов с дальностью не менее 750 километров начали испытывать в России.

Минобороны РФ сообщило о проведении испытаний, но не дало информацию касательно того, какие именно ракеты будут тестироваться. Известно только, что пуски будут производиться с борта российского боевого корабля в направлении вод, примыкающих к побережью Норвегии и Шпицбергена, передает Аvia.pro .

Ранее об этих испытаниях была уведомлена Норвегия. В Сети появилась информация о зоне проведения тестовых пусков ракет. Почему пуски было решено проводить в направлении Норвегии, не сообщается.

Эксперты предполагают, что такой сценарий испытаний является ответом РФ на размещении в Норвегии четырех американских стратегических ракетоносцев B-1B «Lancer».

Интересно, что атомная подводная лодка «Казань» снова не сможет присоединиться к пускам, хотя изначально планировалось, что она тоже будет задействована в этом мероприятии.