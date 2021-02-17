Минобороны России начало испытания неизвестных типов ракет с дальностью полета 750 км

Сегодня, 13:29

Анна Лисова

0

Image 16+
Минобороны России начало испытания неизвестных типов ракет с дальностью полета 750 км

Ракеты неизвестных типов с дальностью не менее 750 километров начали испытывать в России. 

Минобороны РФ сообщило о проведении испытаний, но не дало информацию касательно того, какие именно ракеты будут тестироваться. Известно только, что пуски будут производиться с борта российского боевого корабля в направлении вод, примыкающих к побережью Норвегии и Шпицбергена, передает Аvia.pro

Ранее об этих испытаниях была уведомлена Норвегия. В Сети появилась информация о зоне проведения тестовых пусков ракет. Почему пуски было решено проводить в направлении Норвегии, не сообщается.

Эксперты предполагают, что такой сценарий испытаний является ответом РФ на размещении в Норвегии четырех американских стратегических ракетоносцев B-1B «Lancer».

Интересно, что атомная подводная лодка «Казань» снова не сможет присоединиться к пускам, хотя изначально планировалось, что она тоже будет задействована в этом мероприятии.  

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Минобороны России начало испытания неизвестных типов ракет с дальностью полета 750 км

Сегодня, 13:29

Эксперт рассказал, почему Минфин засекретил новую пенсионную реформу

Сегодня, 11:19

Военный эксперт рассказал, почему на российское оружие падает спрос

Вчера, 14:54

Российскую снайперскую винтовку «Уголёк» испытают в 2022 году

Вчера, 13:04

Демограф назвал численность населения РФ к 2040 году

Вчера, 10:29

Никита Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против России

17-02-2021, 19:29

В каком случае США не будут угрожать российские подлодки

17-02-2021, 13:24

Цыгане прокомментировали свое исчезновение из Москвы

16-02-2021, 21:24

Суд не позволил юристам Навального затягивать процесс по иску Пригожина

16-02-2021, 19:04

Бесценный опыт ведения войны — Комиссар Яррик о наследии воинов-интернационалистов

15-02-2021, 21:59

СМИ: В Красноярске школьников 20 минут унижали за отказ маршировать

15-02-2021, 19:59

Выручка медлабораторий выросла на треть после начала вакцинации от коронавируса COVID-19

15-02-2021, 14:44

Страны НАТО выступают против использования российскими операторами базовых станций сетей 5G

15-02-2021, 13:49

Распознать поддельную квитанцию за услуги ЖКУ поможет совет юриста

15-02-2021, 00:24

В Госдуме РФ назвали Пенсионный фонд ненужным для выплаты пенсий

14-02-2021, 21:19

Эксперт рассказал о самом необычном корабле ВМФ России

12-02-2021, 13:44

С борта российской подлодки «Белгород» запустят ядерных роботов «Посейдон»

12-02-2021, 02:34

ГИБДД получит право изымать документы на машину при выявлении нарушений

11-02-2021, 09:39

В Башкирии начнут отстрел диких кабанов из-за угрозы АЧС

8-02-2021, 22:24

Эксперт: США не начнут войну с Москвой в случае принятия ЛНР и ДНР в состав России

8-02-2021, 20:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров