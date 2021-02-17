Эксперт рассказал, почему Минфин засекретил новую пенсионную реформу

Сегодня, 11:19

Ольга Громова

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Эксперт рассказал, почему Минфин засекретил новую пенсионную реформу

Проект новой накопительной системы пенсий мог быть засекречен властями, дабы заранее не настраивать россиян против новых реформ, которые планируется внедрить. Об этом рассказал аналитик компании «Финам» Алексей Коренев, передает «Независимая газета».

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в России под грифом «секретно» готовится проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе. При этом о намерении принять законопроект стало известно еще раньше. Принятие подобного закона было внесено в план законопроектной деятельности на 2021 год - он есть в открытом доступе, и ознакомиться с ним можно на сайте Минфина.

«Секретность может быть связана с общей непопулярностью любых пенсионных реформ. Обсуждать публично новые реформы — это скорее всего заранее настраивать людей против таковых», — растолковал Алексей Коренев.

Глава департамента Финансового университета при правительстве Константин Ордов считает, что в таких системообразующих и долгосрочных проектах, как этот, у государства секретов быть не должно. Тем более что другие законопроекты по линии Минфина разрабатываются без грифа «Секретно».

Эксперт уверен, что пока не будет найден ответ на вопрос, зачем часть россиян участвовала в государственной программе софинансирования в 2008–2014 годах, никакая секретность не будет способствовать повышению уровня доверия со стороны населения. 

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