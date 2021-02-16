Военный эксперт рассказал, почему на российское оружие падает спрос

Сегодня, 14:54

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Военный эксперт рассказал, почему на российское оружие падает спрос
Военный эксперт и аналитик Илья Крамник

Военный эксперт и аналитик Илья Крамник назвал причины падения спроса на российское оружие на мировом рынке вооружений. По словам специалиста, спад экспорта вооружения из РФ объясняется введенными американскими санкциями и последствиями пандемии коронавируса. Об этом пишет «ФАН».

Согласно данным российской таможне, в 2020 году экспорт товаров, зашифрованный кодом SSSS, упал на 15,6% – с 13,6 до 11,48 миллиарда долларов. Военный эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник пояснил, что маркировка SSSS означает «секретный экспорт» — то есть разного типа вооружение, летательные аппараты, военные корабли, боеприпасы и прочее.

«В первую очередь причина падения спроса на российское оружие кроется во внедрении санкций США — из-за этого многие страны начинают отменять или откладывать сделки с РФ, так как боятся испортить отношения с Вашингтоном. Сильно отразилась на экспорте и пандемия коронавируса — причем продажи упали не только в России, но и по всему миру», - сообщил Илья Крамник.

Эксперт добавил, что сейчас российские производители вооружения не спешат выходить на международный рынок из-за возможного введения новых санкций, и фактически существуют за счет сотрудничества со старыми партнерами, которых не пугают санкции США против России.

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