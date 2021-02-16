Российскую снайперскую винтовку «Уголёк» испытают в 2022 году

Снайперскую винтовку «Уголёк» испытают в 2022 году.

В Центральном институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) в подмосковном Климовске стартовало изготовление опытных образцов новой снайперской винтовки «Уголек». Первые испытания оружия планируется провести уже в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

Ее полностью разработали из отечественных материалов и комплектующих.

«В настоящее время выполняется изготовление опытных образцов снайперских комплексов для проведения предварительных испытаний. Государственные испытания планируется начать в 2022 году», - отметили в пресс-службе.

Сейчас в российской армии основной выступает снайперская винтовка Драгунова (СВД). Ее приняли на вооружение еще в 1960 годах. По сравнению с ней, эффективно поражающей цель на расстоянии 500-800 метров, «Уголек» обеспечит успешное поражение врага на расстоянии более 800 метров. Кроме новых прицельных комплексов, винтовка будет использовать российские патроны, но в натовских калибрах: в калибре 308 Winchester (7,62х51 мм) и в значительно более мощном - 338 Lapua Magnum (8,6х70 мм).