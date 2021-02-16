Демограф назвал численность населения РФ к 2040 году

Сегодня, 10:29

0

Image 16+
Демограф назвал численность населения РФ к 2040 году
Демограф Алексей Ракша

Российский независимый демограф и аналитик подсчитал численность россиян, которые будут проживать на территории страны к 2040 году. По словам эксперта Алексея Ракши, Россию ожидает значительное сокращение численности населения, которое не превысит 130 миллионов жителей. Об этом пишет «Lenta.ru».

Среди причин демографического упадка Алексей Ракша назвал тотальное снижение уровня рождаемости, финансовое неблагополучие россиян, нестабильность политической обстановки и страх из-за новых болезней.

«К 2030 году скорее всего россиян останется примерно 137-140 миллионов, к 2040 году — 130 с чем-то миллионов. А вот с чем именно — это как раз зависит от проводимой государством демографической политики, с ее помощью можно будет опять вернуться на уровень выше 140», - проинформировал демограф.

Ракша отметил, что власти должны серьезно озадачиться проблемой снижения численности населения, провести реформы по поддержке молодых семей, и внедрить серьезные финансовые вложения.

«Чтобы наладить демографический рост, потребуется около 5 триллионов рублей ежегодно — эти средства пойдут на внедрение программ по социальной поддержке населения, и в первую очередь молодых семей. Это нужно сделать, чтобы избежать массового вымирания», -добавил эксперт.

Согласно оценке численности населения Росстата за 2020 год, в России проживают в среднем 146,24 миллиона человек, что является на 510 тысяч человек меньше, чем в 2019 году. При этом рождаемость в январе 2021 года достигло рекордно низкой отметки — всего 103.7 тысяч детей, что является минимальным показателем за последние 20 лет.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Демограф назвал численность населения РФ к 2040 году

Сегодня, 10:29

Никита Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против России

Вчера, 19:29

В каком случае США не будут угрожать российские подлодки

Вчера, 13:24

Цыгане прокомментировали свое исчезновение из Москвы

16-02-2021, 21:24

Суд не позволил юристам Навального затягивать процесс по иску Пригожина

16-02-2021, 19:04

Бесценный опыт ведения войны — Комиссар Яррик о наследии воинов-интернационалистов

15-02-2021, 21:59

СМИ: В Красноярске школьников 20 минут унижали за отказ маршировать

15-02-2021, 19:59

Выручка медлабораторий выросла на треть после начала вакцинации от коронавируса COVID-19

15-02-2021, 14:44

Страны НАТО выступают против использования российскими операторами базовых станций сетей 5G

15-02-2021, 13:49

Распознать поддельную квитанцию за услуги ЖКУ поможет совет юриста

15-02-2021, 00:24

В Госдуме РФ назвали Пенсионный фонд ненужным для выплаты пенсий

14-02-2021, 21:19

Эксперт рассказал о самом необычном корабле ВМФ России

12-02-2021, 13:44

С борта российской подлодки «Белгород» запустят ядерных роботов «Посейдон»

12-02-2021, 02:34

ГИБДД получит право изымать документы на машину при выявлении нарушений

11-02-2021, 09:39

В Башкирии начнут отстрел диких кабанов из-за угрозы АЧС

8-02-2021, 22:24

Эксперт: США не начнут войну с Москвой в случае принятия ЛНР и ДНР в состав России

8-02-2021, 20:39

Экипажи российских кораблей «Павел Державин» и «Орехово-Зуево» провели совместное учение

8-02-2021, 14:24

Ученица четвертого класса из Твери получила предупреждение о взрывах 20 тысяч школ

8-02-2021, 13:24

Российский металлолом хотят запретить продавать за границу

7-02-2021, 11:34

«Не выживет никто»: Российский генерал оценил последствия ядерной войны

5-02-2021, 16:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров