Демограф назвал численность населения РФ к 2040 году

Российский независимый демограф и аналитик подсчитал численность россиян, которые будут проживать на территории страны к 2040 году. По словам эксперта Алексея Ракши, Россию ожидает значительное сокращение численности населения, которое не превысит 130 миллионов жителей. Об этом пишет «Lenta.ru».

Среди причин демографического упадка Алексей Ракша назвал тотальное снижение уровня рождаемости, финансовое неблагополучие россиян, нестабильность политической обстановки и страх из-за новых болезней.

«К 2030 году скорее всего россиян останется примерно 137-140 миллионов, к 2040 году — 130 с чем-то миллионов. А вот с чем именно — это как раз зависит от проводимой государством демографической политики, с ее помощью можно будет опять вернуться на уровень выше 140», - проинформировал демограф.

Ракша отметил, что власти должны серьезно озадачиться проблемой снижения численности населения, провести реформы по поддержке молодых семей, и внедрить серьезные финансовые вложения.

«Чтобы наладить демографический рост, потребуется около 5 триллионов рублей ежегодно — эти средства пойдут на внедрение программ по социальной поддержке населения, и в первую очередь молодых семей. Это нужно сделать, чтобы избежать массового вымирания», -добавил эксперт.

Согласно оценке численности населения Росстата за 2020 год, в России проживают в среднем 146,24 миллиона человек, что является на 510 тысяч человек меньше, чем в 2019 году. При этом рождаемость в январе 2021 года достигло рекордно низкой отметки — всего 103.7 тысяч детей, что является минимальным показателем за последние 20 лет.