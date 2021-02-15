Цыгане прокомментировали свое исчезновение из Москвы

Ранее москвичи и гости столицы, которым доводилось бывать на столичных вокзалах или ездить на электричках, часто видели на перронах цыган. Взрослые предлагали погадать, дети своими методами тоже пытались заработать. Однако в последнее время они буквально испарились. Куда исчезли цыгане в комментарии «МК» рассказал представитель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган.

По его словам, насильно цыган из Москвы и других крупных городов никто не выселял - они разъехались сами. Кто-то подался в деревню, кто-то - к родственникам отправился. Что касается «столичных» цыган, они уехали недалеко - сейчас живут в основном в Подмосковье.

Причиной отъезда стала пандемия коронавируса и связанные с ней опасения.

«Цыгане — нация осторожная, опасливая. Они не стремятся как можно скорее вернуться в крупные города, переживают за здоровье родных и детей. Предпочитают подождать, когда все закончится и будет безопасно», - пояснил представитель национально-культурной автономии.

Он не сомневается в том, что когда пандемия завершится, цыгане в Москву вернутся.