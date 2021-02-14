Бесценный опыт ведения войны — Комиссар Яррик о наследии воинов-интернационалистов

Вчера, 21:59

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Бесценный опыт ведения войны — Комиссар Яррик о наследии воинов-интернационалистов

События в Афганистане в 1980-х годах позволили получить бесценный опыт ведения войны, благодаря которому в современное время появился такой сильный бренд, как «ЧВК Вагнера», считает автор канала Astra Militarum в Telegram.

В странах бывшего СССР 15 февраля принято чтить память советских солдат, прошедших Афганскую войну, а также всех воинов-интернационалистов (тех, кто пал в боях на чужих территориях, далеко от Родины). Советские войска были выведены из Афганистана в 1989 году. Этот день глубоко отпечатался в сознании всех, кого так или иначе коснулась афганская кампания, в которой погибло около 15 тысяч советских военнослужащих. Война навсегда изменила сознание тех, кто вернулся из Афганистана живым. В связи с чем появился термин «афганский синдром». 

Несмотря на те события, все чаще звучат призывы либералов забыть про Афганскую войну и вычеркнуть день вывода советских солдат из списка памятных дат. Помимо этого, молодежь все чаще высказывается против участия России в конфликтах за рубежом, где требуется защита мирного населения от тех или иных угроз. 

Автора Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик называет такие высказывания однобокими. Он напомнил, что Россия с самых древних времен ведет славную историю боевых подвигов. Российские воины (и офицеры, и добровольцы) принимали участие во всех значимых для истории военных конфликтах. 

«Та же «ЧВК Вагнера», о которой много говорят в СМИ — это в первую очередь экстраполяция опыта многих поколений воинов-интернационалистов, прошедших через разные горячие точки», — отмечает Комиссар Яррик. 

Он добавил, что события в Афганистане позволили получить бесценный опыт ведения войны, благодаря которому удалось создать такой сильный бренд как «ЧВК Вагнера». 

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