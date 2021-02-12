В Госдуме РФ назвали Пенсионный фонд ненужным для выплаты пенсий

В Госдуме назвали Пенсионный фонд ненужным для выплаты пенсий.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя уверена, что Пенсионный фонд как посредник между россиянами и пенсией не нужен, поскольку выплаты должны производиться напрямую - через бюджет. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я полагаю, что посредник в виде Пенсионного фонда просто не нужен. Пенсия может выплачиваться через бюджет», - подчеркнула депутат.

Депутат отметила, что в этом случае нужно открыть собственный счет и, пока человек еще работает, перечислять на него средства. В то же время, такой подход вызывает ряд вопросов, один из которых - инфляция, которая «съест» все накопления. По словам Ганзи, перечисленных через страховые взносы денег явно не хватает, поэтому ПФ тянет средства из федерального бюджета, чего быть не должно. Депутат предлагает часть средств направлять, получая взносы по другому варианту. Когда зарплата доходит до определенного уровня — это один взнос, а если больше — то другой.

«Варианты есть сейчас разные, их нужно будет рассматривать. То, что уже обещали старикам, поднимая сейчас пенсионный возраст — получите по тысяче рублей и поедете по Европам — я считаю, что это было просто чиновничье хамство», - добавила депутат.

И напомнила, что пенсионными проблемами нужно будет заниматься системно, а не вспоминать об этом лишь перед выборами.