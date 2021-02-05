Эксперт: США не начнут войну с Москвой в случае принятия ЛНР и ДНР в состав России

Российский военный обозреватель Виктор Баранец высказал свое мнение по поводу реакции США на вход ЛНР и ДНР в состав России. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Давние рассуждения о том, что республики Донбасса ДНР и ЛНР могут стать частью России, как в 2014 году это сделал Крым, наталкивают на вопрос реакции Запада, которая может быть крайне агрессивной.

Как известно, недавно американские власти отказались от просьбы президента Украины о размещении военного контингента на территории страны. По словам обозревателя, эта реакция Вашингтона говорит о том, что он попросту не готов воевать с Россией за Донбасс.

«Владимир Зеленский уже буквально на коленях просит США о помощи, открывая Украину для дислокации американских военнослужащих. Однако согласно Конституции страны, в Украине не может быть иностранных подразделений», - объяснил Баранец.

Другой коллега военного обозревателя Михаил Тимошенко предположил, что США будут продолжать натравливать Киев против Москвы, однако своими солдатами они жертвовать не станут.

Если же все-таки Россия сообщит о том, что ЛНР и ДНР становятся частью РФ, для Запада это не станет поводом начинать открытую войну. Американцы до сих пор боятся российских ядерных боеприпасов, поэтому в своих угрозах ограничиваются исключительно санкциями.