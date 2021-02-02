Ведущий «60 минут» Евгений Попов ведет переговоры об участии в выборах

Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия-1» Евгений Попов может принять участие в думских выборах. Об этом агентству РБК рассказали два близких к столичной мэрии источника.

Попов, как предполагается, будет выдвинут от партии «Единая Россия» и избираться планирует по одномандатному округу на западе Москвы. По всей вероятности, это будет 197 округ в Кунцево, депутатом от которого нынче является Вячеслав Лысаков.

Журналистам агентства удалось поговорить с Поповым. Телеведущий подтвердил, что подобные переговоры с ним ведутся, но окончательного решения на счет выборов он не принял.

«Предложение интересное, и я готов его обсуждать», — сказал Попов.

Евгений Попов на свет появился в 1978 году на Дальнем Востоке, окончил Дальневосточный государственный университет. Был собкором «Вестей» в Приморье, после чего работал в корпункте «России» в Украине и в США.

Ведущим «60 минут» стал в 2016 году. Соведущая Попова - его жена Ольга Скабеева.