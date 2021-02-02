Не стоит забывать о секретности: Почему нельзя посчитать российских солдат

При подсчетах численности личного состава российской армии нельзя забывать о секретных подразделениях, заявил военный писатель Алексей Суконкин, комментируя новую статью издания The National Interest.

Журналисты американского издания The National Interest опубликовали статью о российской армии и предрекли, что вооруженные силы РФ в ближайшем будущем столкнутся с проблемой нехватки кадров из-за демографического кризиса.

Автор статьи Этан Вулли обратился к выводам коллеги Питера Cучиу по итогам предложения Министерства финансов РФ сократить состав вооруженных сил страны для облегчения нагрузки на бюджет из-за коронавируса. По мнению Вулли, COVID-19 — не единственная проблема российской армии, ведь ближайшее десятилетие ее могут настигнуть последствия демографической ямы.

Выводы доклада ООН «Перспективы мирового населения» подтолкнули экспертов к прогнозу сокращения численности ВС РФ на 20%, так как к 2030 году мужчин подходящей категории (от 20 до 34 лет) в стране будет насчитываться лишь 11,23 млн. В то время как в 2020 году этот показатель достигал 14,25 млн.

Как отметил военный писатель Алексей Суконкин, у американцев в скором будущем могут появиться более насущные проблемы, чем пересчитывать российских солдат. Ведь к 2025 году на планете добавится примерно миллиард человек по сравнению с 2013 годом. Если Вашингтон думает, что у России может быть какая-нибудь просадка и он этим воспользуется, это будет непродуманный шаг, заключил Суконкин.

Кроме того, заметил эксперт, никто не отменял «маскировку» секретных подразделений в мобилизационном ресурсе. В России есть военные разработки, которые недоступны миру до тех пор, не настанет время их показать.

«Вот взять ту же «ЧВК Вагнера» - она есть или ее нет? А как ее посчитать? А сколько там людей, если ее официально нет? – спрашивает Суконкин. - Я думаю, что это понимаю не только я и у нас в России есть люди, как раз из тех, которых посчитать трудно, которые эту ситуацию контролируют».