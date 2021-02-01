В России в марте 2021 года вырастет утилизационный сбор на автомобили

К концу марта 2021 года в России увеличится утилизационный сбор на автомобили — для легковушек с рабочим объёмом двигателя до 1 литра цена возрастет на 17.86%, более 1,0 и до 2,0 л — на 90%, а свыше 2,0 до 3,0 л — на 49,3%, информирует «Драйв».

Таким образом, утилизировать легковушки с объемом двигателя менее 1 литра будет стоить до 33 тысяч рублей, до 2 литров — до 84 тысяч рублей, до 3 литров — до 126 тысяч рублей. При этом для авто с объемом двигателя от 3.0 до 3.5 литров и более 3.5 литров сумма останется прежней — до 114.6 тысяч рублей и 181.6 тысячи рублей соответственно. Утилизация электрокаров также подорожает почти на 14.7%, и составит до 32.6 тысяч рублей. Также стоимость утилизации будет скорректирована и в отношении грузовых автомобилей, для которых изменения вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

Автоэксперты прокомментировали, что в идеале утилизационный сбор уже должен быть заложен изначально в стоимости новых автомобилей— не исключено, что в дальнейшем вырастут цены на те модели, которые будут затронуты данным изменением. В частности, об этом уже заявила копания BMW, а вот Hyundai пока не намерен повышать стоимость своих авто из-за индексации утилизационного сбора.