«Tencent»: российские гиперзвуковые «Авангарды» могут стереть США с лица Земли

Китайские эксперты считают, что у России есть оружие, способное не только прорвать американскую систему обороны, но и нанести смертельный удар по США. Речь идет о гиперзвуковых ракетах «Авангард», характеристики которых можно назвать самыми высокими для такого вида оружия. Эти снаряды могут преодолевать расстояние до шести тысяч километров, достигать максимальной скорости в 20 Махов и выдерживать температуру в две тысячи градусов по Цельсию.

Как отмечают эксперты, ракеты «Авангард», которые по своим возможностям превосходят все аналогичные разработки Запада, могут достичь США за пятнадцать минут и стереть с лица Земли целое государство. Американская система ПРО не станет препятствием для российских ракет.

Сейчас США располагают множеством современных истребителей, включая F-22 и F-35, и кораблями, в том числе 11 авианосцами. В Вашингтоне убеждены в том, что американское оружие считается непревзойденным. Но китайские эксперты отмечают, что США только кажутся непобедимыми. Аналитики уверены, что Вашингтону стоит опасаться военной мощи Москвы. Россия достигла внушительных успехов в создании передового гиперзвукового оружия, замечают эксперты.