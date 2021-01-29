«Маршал Устинов» провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Сегодня, 18:29

Ольга Громова

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«Маршал Устинов» провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» вначале прошлой недели вышел в Баренцево море на артиллерийские стрельбы. Огонь велся по береговым и воздушным целям, сообщила пресс-служба Северного флота.

«Личный состав батареи универсального калибра выполнил стрельбу по закрытой и видимой береговым целям, уничтожив наблюдательный пункт и огневую точку условного противника», - сказано в пресс-релизе.

После этого боевыми расчетами крейсера были отработаны стрельбы на поражение воздушных целей, имитировавших боевой самолет и ракету условного противника.

За несколько сотен морских миль, которые прошел корабль в Баренцевом море, «Маршал Устинов» также успел отработать взаимодействие с подлодкой и противолодочной авиацией, выполняя противолодочные задачи. 

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1 164. Заложили его еще во времена Советского Союза (в 1978 году) на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов». На воду корабль был спущен в 1982 году. В составе Северного флота находится с 5 ноября 1986 года. 

На вооружении «Маршала Устинова» имеется корабельная автоматическая пушка АК-130, шестнадцать пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», а также ЗРК «Оса-МА» и 64 пусковые установки ЗРС С-300Ф «Форт», передает телеканал «Звезда». Крейсер, помимо этого, оснащен двумя ракетными бомбометными установками РБУ-6000 и двумя пятитрубными 533-мм торпедными аппаратами. 

Авиагруппа «Маршала Устинова» имеет в составе вертолет Ка-27.

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