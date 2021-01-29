В марте в России снова подорожают автомобили

В марте в России снова могут подорожать автомобили, особенно иномарки. Об этом сообщает агентство РБК.

По его информации, подорожание станет закономерным явлением увеличения утилизационного сбора. С весны он может вырасти на все 25 процентов. Законопроект, который это предполагает, на текущий момент проходит последние стадии согласования и утверждения.

При условии увеличения утильсбора ценники в автосалонах могут вырасти на 1-3,5 процента. Некоторые модели могут прибавить в цене и все 5 процентов.

Те, у которых будет совсем невеселая перспектива касательно будущих продаж, вообще будут вынуждены уйти из рынка России. А это значит, что потенциальным покупателям автомобилей в нашей стране вообще может быть не из чего выбирать. Ведь только в 2020 году российский автомобильный рынок покинули 45 моделей авто.

«Мы знаем компании, которые в большей степени вложили в локализацию. И будут продолжать вкладывать. Знаем тех, кто относится к нашему рынку не так серьезно. Последних мы можем не держать, они сами определяют свою политику в отношении тех или иных рынков», - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Однако взрывного роста цен на автомобили эксперты не ожидают.

Андрей Ольховский, гендиректор АО АВТОDOM, говорит, что давление на спрос и так оказывается - в первую очередь переписыванием ценников из-за курсовой разницы.

В Российской ассоциации автодилеров спрогнозировали увеличение цены новых автомобилей до пяти процентов у разных брендов.