Российские работодатели начали реже требовать от сотрудников быть трудоголиками

Сегодня, 14:39

Ольга Громова

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Российские работодатели начали реже требовать от сотрудников быть трудоголиками

Почти две трети работающих россиян (68 процентов) считают себя трудоголиками. Это следует из данных опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. При этом среди молодежи (до 24 лет) таких насчитывается 74 процента.

Российские женщины в большей мере считают себя трудоголиками, нежели мужчины - 72 против 63 процентов респондентов. При этом желание больше посвящать себя работе зависит от финансовой отдачи. Чем выше уровень доходов, тем больше времени человек желает уделять своей работе.

Среди опрошенных с доходом от 80 тысяч рублей и выше таких респондентов более 71 процента. Среди россиян, заработки которых не дотягивают и до 30 тысяч рублей, трудоголиков всего 62 процента.

Почти каждый третий работающий россиянин (32%) работоголиком себя не считает. В то же время среди мужчин и женщин от 45 лет и старше таких респондентов насчитывается 38 процентов, передает «Интерфакс».

Опрос также показал, что треть работодателей в РФ (32 процента) рассчитывают на трудоголизм своих сотрудников. Но 53 процента придерживаются противоположной точки зрения, еще 15 процентов ответить затруднились.

Опрос среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, которое принадлежит к экономически активному населению РФ, а также среди 500 работодателей, был проведен во всех федеральных округах с 21 по 27 января сего года.

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