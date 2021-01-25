Россиянам рассказали, как защититься от коллекторов

Сегодня, 13:44

Ольга Громова

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Россиянам рассказали, как защититься от коллекторов

Всем известно, что коллекторы часто действуют нахрапом, прибегают к откровенным угрозам и просто недостойным поступкам, призванным опорочить репутацию должника. Между тем все способы взимания задолженностей, которыми они вправе воспользоваться, строго регламентированы законом. В случае, если коллекторы выходят за рамки разрешенного, должник может пожаловаться на них в правоохранительные органы. Об этом в беседе с агентством РИА Недвижимость поведал Алексей Добрынин - управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper.

Юрист еще раз напомнил, что у работников коллекторских контор нет никакого права угрожать и применять физическую силу, а также причинять любой вред имуществу влезшего в долги человека.

Нашла распространение практика оказания психологического давления на должника и членов его семьи - это также запрещено. Недопустимы оскорбительные высказывания в адрес человека, даже повышение тона голоса и интонации может быть расценено как оказание психологического давления.

Добрынин рекомендует россиянам в случае, если коллектор ведет себя неподобающим образом, не продолжать разговор, а сразу же вешать трубку или закрывать дверь.

К слову, назойливые телефонные звонки и сообщения также запрещены. Норма (то, что разрешено) - не более одного раза в сутки, двух раз в неделю или восьми в месяц. Что касается смс, то их можно отправлять в большем количестве - дважды в сутки или 16 раз в месяц.

Коллектор вправе звонить только непосредственно самому должнику, а не его родственникам, друзьям или коллегам по работе.

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