Новосибирские врачи пожаловались на принудительную вакцинацию от коронавируса

Врачи Новосибирской области начали массово жаловаться на принуждение к прохождению вакцинации от коронавируса. О давлении на медиков со стороны руководства медучреждений журналистам рассказал фельдшер скорой помощи Сергей Комлев - он является главой первичной организации профсоюза «Действие».

По его словам, добровольно-принудительную вакцинацию от коронавируса сейчас можно наблюдать в инфекционных больницах, где есть «красные зоны». Руководство медучреждений использует разные рычаги давления. Одним грозят отстранением или увольнением с работы, другим угрожают лишением коронавирусных выплат.

«Здесь возникает правовая коллизия, которая и позволяет воплотиться тому самому русскому принципу — «добровольно-принудительно». Уволить за отказ от вакцинации врача не могут, но при желании отстранят от работы на весь период борьбы с коронавирусом», - рассказал Сергей Комлев в интервью НГС .

Он напомнил, что если смотреть на вакцинацию с точки зрения закона, это дело добровольное. Но почему же, вопрошает он, это не касается медиков? Почему в нашей стране непривитых врачей считают опасными? Тем более, что большинство из них уже переболели, а некоторые и дважды. А ведь ранее, вспоминает Комлев, в первую волну коронавируса, когда даже средств индивидуальной защиты не хватало на всех, угрозы в них не видели.

«У каждого, кто не хочет прививаться, есть своя причина. И медработник, как гражданин России, имеет право отказаться от вакцинации. Кстати, никто из моих знакомых, да и я сам не агитируем против самой вакцинации, волнует именно этот недобровольный принцип», - указал фельдшер.

Лучшим выходом сейчас, по мнению собеседника издания, стало бы бесперебойное обеспечение медработников самыми современными средствами индивидуальной защиты.